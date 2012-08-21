У Балоги обвиняют Минфин в задержке внедрения системы «112»

Министерство финансов Украины задерживает внедрение в Украине системы экстренной помощи «112».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Комиссии конкурсных торгов Министерства чрезвычайных ситуаций Украины Олег Цыцак сегодня во время брифинга.

Он отметил, что 452 млн грн, которые государство предусмотрело на 2012 год для проведения первого этапа работ, в настоящее время находятся на казначейском счете МЧС, но их нельзя освоить из-за позиции Минфина.

«Единственные средства, которые все же были потрачены на реализацию этой программы, - 80 тыс. грн на оплату экспертизы Института программных систем Академии наук Украины, - добавил он.

По его словам, в начале июля в Министерство финансов было подано обращение о предоставлении для проекта «112» кода экономической классификации, без которого не возможно ни проведение тендеров, ни какое-либо освоение выделенных на проект средств.

Однако, отметил О.Цыцак, Минфин запросил сначала обоснование расходов на проект.

Но даже после его предоставления, с 4 июля, Минфин так и не дал никакого ответа.

«Нам не понятна такая позиция Министерства финансов», - сказал О.Цыцак, добавив, что обычно такая процедура занимает несколько дней.

Он также подчеркнул, что дальнейшее промедление со стороны Министерства финансов приведет к невозможности реализации этого проекта.

«Мы в таком случае снимаем с себя ответственность», - сказал О.Цыцак.

Как сообщал УНИАН, 17 мая стало известно, что Соглашение между МЧС и американской компанией Hewlett Packard о внедрении в Украине системы экстренной помощи «112» признано недействительным.

В то же время О.Цыцак тогда отметил, что МЧС не отказывается от внедрения системы «112» и готовится к проведению новых тендерных процедур. В них смогут принять участие все желающие компании, которые имеют успешный опыт реализации подобных проектов.

Вместе с тем ожидается, что система «112» должна заработать по всей стране в 2013 году.