Четыре мифа о налоговой реформе

Государственная налоговая служба предлагает провести радикальные изменения в отечественной фискальной сфере. В частности, предлагается снизить и дифференцировать ставку налога на НДС (до 12% по услугам, монопольным товарам и импорту, до7% - по другим операциям), отменив действующие льготы по НДС. Одновременно инициируется введение налога с оборота (2,5% с дальнейшим понижением).

Кроме того, авторы концепции предлагают единый социальный взнос снизить более чем вдвое (с действующей средней ставки 37,6% до 18,6%).

При этом саму уплату взноса предлагается распределить между работодателем и работником либо пополам, либо в соотношении, когда 15% зарплаты отчисляет компания, а 3,5% - ее сотрудники.

Среди других наиболее значимых предложений - введение прогрессивной ставки налога на доходы физлиц (вместо 15 (17)% - 20%, 15%, 10%)

В ответ на эти радикальные изменения экспертная среда вспыхнула мнениями, предложениями и критикой. Однако среди профессиональных и дельных замечаний звучит немало аргументов, мягко говоря, не слишком компетентных, а иногда и откровенно манипулятивных. Анализируя критику, можно выделить несколько «страшилок» о налоговой реформе.

Миф первый: НДС и налог с оборота увеличат давление

Первым делом эксперты указывают на «беспрецедентное» сочетание двух налогов - НДС и налога с оборота, что приведет к увеличению фискального давления, «тенизации» экономики и расцвету коррупции.

Прежде всего, отметим, что такое сочетание не является «беспрецедентным». Уже более полугода многочисленная прослойка плательщиков единого налога работает именно так: 3% от дохода (оборота) плюс НДС. Что мы имеем в итоге? Государственная налоговая служба отчитывается, что уплата единого налога в этом году выросла втрое. Вместе с тем, ни данные той же ГПСУ, ни сведения Госстата не фиксируют массовый отток субъектов малого и среднего бизнеса. Так же мы не видим массовых протестов предпринимательских кругов и сигналов от экспертов о каких-либо угрозах исчезновения этого сегмента экономики.

Экстраполируя данную ситуацию на макроэкономический уровень, мы можем предположить, что именно налог с оборота станет основным источником доходов для бюджета.

Налог на добавленную стоимость, в свою очередь, давно перестал полноценно выполнять эту функцию, если иметь в виду «чистый» внутренний НДС. Этот налог на сегодня несет только сложности при администрировании (и отвлекает на это немало государственных ресурсов) и масштабную коррупцию, являясь частью многих, если не всех, применяемых схем уклонения от налогообложения.

Налог с оборота, очевидно, имеет более низкий коррупционный потенциал. В результате мы получаем: сокращение стимулов к использованию «схем», так как падение ставок НДС существенно минимизирует выгоду, а угроза и вероятность наказания остается на том же уровне.

Теперь о налоговой нагрузке. Расчеты свидетельствуют, что предложенная модель налогообложения однозначно будет «легче» для субъектов хозяйствования. Налог с оборота, теоретически, мог бы представлять опасность путем так называемого «кумулятивного эффекта», но для этого необходимо, как минимум, 10-15 стадий в производстве товара. У нас пока - 5-6. Так что в случае воплощения предложенной системы несколько лет для подготовки следующего этапа развития налогообложения у государства и бизнеса будет в любом случае.

Миф второй: толкают на сырье

Сосуществование двух налогов толкает экономику на «сырьевой» путь развития — очередная «страшилка». Конечно, отвечать вопросом на вопрос не является вежливым, но придется: а сходила ли наша экономика по этому пути? Неужели у нас есть высокотехнологичное производство, которому могла угрожать опасность кризиса в результате изменения правил налогообложения? Кстати, «прогрессивным» налогом, который должен стимулировать создание такого производства, в нашей стране считался НДС. И что?

Наша экономика остается сырьевой и зависимой от ценовых колебаний на мировых рынках. Это аксиома, которую Украина, к сожалению, проверила на себе в 2008-2009 гг., когда падение цен в традиционно «наших» секторах международных рынков привело к кризису. Именно тогда, помимо прочего, оказалось, что НДС не способен стимулировать и экспорт.

Имея в виду, что на развитие высокотехнологичных, а вследствие этого волатильных сегментов, влияют многие факторы, попробуем выстроить абстрактную модель также и влияния на качество одного такого фактора - налога с оборота.

Очевидно, что выгоднее будет концентрация максимального количества технологических операций и стадий производства в пределах одного юридического лица. В краткосрочной перспективе это приведет к уменьшению количества посредников при поставках сырья и комплектующих, а также максимальной степени обработки конечного продукта на собственных производственных мощностях субъектом хозяйствования. Собственно, в несколько некорректной трактовке эту экстраполяцию используют, формулируя следующий миф, который мы рассмотрим.

Миф третий: даешь монополизацию

Очередной миф, о котором рассказывают эксперты, сводится к тому, что новая налоговая реформа провоцирует вертикальную интеграцию бизнес-структур и, наконец, монополизацию экономики несколькими крупными игроками.

По этому поводу можно сказать только одно: не надо говорить в будущем времени о процессе, который уже фактически завершился. Возможности дальнейшей монополизации во всех отраслях практически исчерпаны. Концепция налоговой реформы ставит вопрос, как теперь с этим жить, а не «загоняет» свободных субъектов свободного рынка (которых нет) в чьи-то объятия. Конечно, это не касается малого и среднего бизнеса.

Вертикально интегрированные структуры, которые, повторимся, уже де-факто владеют украинской экономикой, создавали много проблем именно в администрировании НДС. Знаменитое «вымывание» средств за пределы Украины происходило, главным образом, за счет нарушений в этой сфере, в простейшем варианте - за счет фиктивных экспортных операций с получением возмещения через подконтрольные зарубежные компании.

Администрирование уплаты налога с оборота, очевидно, проще и быстрее. Это дает надежду, в случае эффективной реализации заложенных в проекте идей, на ускорение и сокращение процедур с положительным результатом для бюджета.

Миф четвертый: мировое сообщество против

Не будем утомлять читателей деталями длительной дискуссии в научной среде об уместности слепого безусловного выполнения всех рекомендаций и советов международных организаций. Скажем только, что согласия в этом вопросе нет.

Данную дискуссию порождает интересная закономерность мировой экономики - международные экономические организации, расширяясь за счет бедных стран, всегда декларируют курс на помощь повышению общественного благосостояния последних. На практике же наблюдаются противоположные явления - разрывы в уровнях развития еще более усугубляются.

Поэтому я придерживаюсь умеренной позиции: в первую очередь, следует заботиться о подлинности своей, национальной экономики. И воплощать только те рекомендации, которые соответствуют нашим собственным стремлениям.

Не стоит замалчивать и откровенный позитив. К такому несомненно следует отнести уменьшение нагрузки на доходы, в частности, заработную плату. Предложенные новации в области прогрессивного налогообложения доходов физических лиц, уплаты социального взноса, по моему мнению, действительно призваны стимулировать постепенное решение одной из самых болезненных проблем - наличие масштабного теневого рынка труда. Если все настоящие доходы будут выведены из «тени», то от этого выиграет не столько даже экономика, сколько общество в широком смысле.

Дмитрий Серебрянский