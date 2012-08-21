ГНСУ за внедрение сервиса аутентификации контрагентов из малого и среднего бизнеса

Государственная налоговая служба Украины разрабатывает сервис для аутентификации контрагентов из числа представителей малого и среднего бизнеса, который позволит проверять документы плательщиков единого налога в режиме on-line.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Новый сервис предусматривает, что любой посетитель официального портала ГНСУ сможет, нажав на соответствующий баннер, проверить, являются ли действующими регистрационные документы его потенциального или действующего партнера.

«Специалисты ожидают, что такой сервис будет пользоваться популярностью, поскольку представители бизнеса должны быть заинтересованы в тщательном подборе контрагентов», - отмечает пресс-служба ГНСУ.

Всего сегодня аудитория налогового портала ГНСУ составляет 360 тыс. авторизованных пользователей.

Самыми популярными сервисами остаются операции с Единым реестром налоговых накладных - получение выписки о задолженности перед бюджетом, сообщения о разногласиях между выданными и полученными накладными и т.п.

Кроме того, через портал плательщики заказывают справку о состоянии расчетов с бюджетом.

Напомним, по информации ГНСУ, количество плательщиков НДС, которые отчитываются через Интернет, достигло 96%.