Налоговая заявляет - мораторий на проверки малого и среднего бизнеса соблюдается

Государственная налоговая служба Украины заявляет, что соблюдает действующий до конца 2012 года мораторий на фактические проверки предприятий малого и среднего бизнеса, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере.

"Это время отведено как «адаптивный период» для воплощения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений", - сказано в сообщении.

При этом количество плановых документальных проверок юридических лиц в течение третьего квартала 2012 г. уменьшилось на 15%. "Всего за этот период налоговая служба планирует проверить 1,7 тыс. субъектов хозяйствования", - уточнено в сообщении.

В первом квартале текущего года было проведено 2,1 тыс. проверок, во втором - 2 тыс. В целом за год предполагается провести не более 8 тыс. документальных проверок.

Одновременно руководство ГНС Украины призывает предпринимателей, которые при проверке столкнулись с неправомерными, по их мнению, действиями налоговиков, сообщать об этом на горячую линию «Пульс налоговой»

Как сообщал УНИАН, С 1 января 2012 года вступил в действие закон об изменениях к Налоговому кодексу относительно упрощенной системы налогообложения. И в связи с адаптацией к нему бизнеса ГНСУ продлила мораторий до конца 2012 года .

Одновременно руководство Государственной налоговой службы пообещало уменьшить количество фактических проверок.

В частности, в первом квартале 2011 года ГНС провела 3352 проверок малого и среднего бизнеса.