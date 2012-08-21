Торги на межбанке во вторник закрылись котировками 8,0985/8,1025 грн/долл.

Во вторник, 21 августа, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1040/8,1095, к 12:00 цены упали до 8,0970/8,1010. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0985/8,1025 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2536/0,2540, к 12:00 цены поднялись до 0,2542/0,2546. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8399 (-0,2348).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2363/1,2365, а к 15:00 выросли до 1,2418/1,2420.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0230/10,0315, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0490/10,0580. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,0555/10,0645.