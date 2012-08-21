Ставки на гривневые депозиты во вторник изменились разнонаправленно

Во вторник, 20 августа, ставки на гривневые депозиты изменились разнонаправленно.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Индекс по трехмесячным и девятимесячным депозитам в гривне сохранился на уровне 16,49% и 17,96% соответственно. Индекс по шестимесячным вкладам снизился до 17,39% с 17,50%, а по годовым вырос до 18,42% с 18,18%.

Индекс по трехмесячным депозитам снизился до 5,82% с 6,03%.

Остальные индексы по долларовым вкладам и депозитам в евро не изменились.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.