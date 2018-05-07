Нацбанк продвигает "золотую монетизацию" сбережений украинцев

В последнее время "золотые" ожидания украинцев были связаны не только с надеждами на олимпийское золото для нашей команды в Лондоне, но и с желанием Национального банка заразить “бациллой золотой лихорадки” население страны. НБУ ведет широкую пропаганду своих инвестиционных монет и несколько дней назад уже огласил первые результаты их внедрения

Первые заявления о возможном выпуске золотых сертификатов и инвестиционных монет Нацбанк сделал в октябре прошлого года. С помощью этих инструментов регулятор планировал сократить ликвидность наличного денежного рынка и предложить гражданам Украины альтернативу свободно конвертируемой валюте как средству накопления. А объем таковых накоплений украинцев оценивается в 50-70 млрд долл.

Золотые монеты, по расчетам НБУ, позволят снизить в стране спрос на наличную иностранную валюту, который в годовом выражении оценивается в 10 млрд долл. Председатель правления Национального банка Украины Сергей Арбузов надеется, что на протяжении нескольких лет именно эквивалент такой суммы будет привлечен от населения с помощью инвестиционных монет.

Результатом усилий регулятора стал выпуск золотых инвестиционных монет 999,9 пробы номиналом 20, 10, 5 и 2 гривни весом, соответственно, 1, 1/2, 1/4, 1/10 унции (1 унция — 31,11 гр.). Также была выпущена серебряная монета номиналом 1 гривня массой 1 унция.

И вот уже объявлены первые результаты "золотой монетизации" сбережений. С момента начала практического воплощения в жизнь, а таковым можно назвать конец 2011 года, до конца первой декады августа 2012 года, Национальный банк Украины продал почти 10 тысяч инвестиционных монет на общую сумму 27,65 млн грн. Впрочем, по данным, которые на днях обнародовал заместитель председателя Нацбанка Вера Рычаковская, определить сколько счастливых украинцев стали обладателями таковых монет и оценить, насколько интересен этот продукт для потенциальных инвесторов, невозможно. На нынешнем этапе НБУ продает монеты исключительно коммерческим банкам, которые, в свою очередь, доносят их в массы.

Список банков, которые реализуют инвестмонеты, обнародован на сайте НБУ. Пообщавшись с сотрудниками нескольких банков, удалось узнать, что действительно купить их можно. Цена монетки, конечно, выше от заявленной на сайте регулятора (это понятно, банки должны на всем зарабатывать). Но ни один из тех банков, в которые мы обратились, не выкупает монеты обратно, более того, не могут объяснить, куда их девать в случае возникновения у инвестора острой необходимости в наличности. Если быть честным, то в одном банке, все-таки, согласились принять обратно монету, но... по ее номиналу, так как она является действительным и самым настоящим средством платежа на территории Украины (например, НБУ реализует золотую монету весом 1 унция по цене 13.5 тыс грн, а ее номинал - 20 грн - Авт.).

В итоге удалось узнать, что монеты выкупает у физлиц сам Нацбанк. Цены, по которым он проводит эти операции, обнародованы на сайте регулятора. Проведя операцию возврата монеты, обладатель, в зависимости от ее номинала и веса, может “пойти в минус” от нескольких сотен до более тысячи гривен.

По обещаниям руководства НБУ, в ближайшее время он намерен открыть еще один канал продаж инвестмонет - через свои территориальные подразделения. Возможно, в этом случае маржа операций купли-продажи сократится. Но на момент написания материала в нескольких теруправлениях нам сообщили, что монеты еще не продают, так как они не завезены и идет этап технической реализации процесса.

Экс-зампред Нацбанка Александр Савченко позитивно оценивает выпуск Нацбанком инвестмонет. “Это очень полезный инструмент, но масштабы его незначительны... Объем инвестмонет будет максимум не более 100 млн долл. в год. Это не повлияет на финансовую систему вообще”.

По его мнению, инвестмонеты являются более выгодными по сравнению с золотыми слитками как для инвесторов, так и для экономики страны. Свою позицию он объясняет тем, что комиссии банков при транзакциях со слитками составляют не менее 10%, а то и более 20%. В золото выгоднее инвестировать на длительные периоды времени - на год, а то и более. Инвестиции на меньший срок будут убыточными.

“Золотые слитки - очень вредный для экономики Украины товар. Я бы его, честно говоря, не афишировал. Деньги выводятся из оборота и вывозятся за границу. Вы получаете слиток и кладете его в сейф, он не работает, выводится из оборота, - отмечает Савченко. - Инвестиционные монеты выгоднее. Транзакционные расходы меньшие, кроме того они имеют художественную ценность, будут расти в цене быстрее, чем слитки”.

Председатель правления “Ощадбанка” Сергей Подрезов также верит в успех проекта инвестиционных монет, несмотря на то, что он находится на начальном этапе. Свое убеждение он подтверждает тем, что на сегодня есть устойчивый спрос на юбилейные и памятные монеты. По сравнению с ними инвестиционные монеты будут иметь ряд преимуществ, например в том, что их можно будет обратно продать и получить вложенные деньги.

Если говорить о деньгах, потраченных Нацбанком на реализацию данного проекта, то в НБУ утверждают, что он будет окупаемым в случае надбавки (премии) к стоимости золота, из которого изготовлена монета, в рамках 5-8% в зависимости от ее веса. Для серебряной монеты весом 1 унция порог рентабельности находится на уровне 30%. “Указанные надбавки покрывают расходы Национального банка, в том числе и на изготовление инвестиционных монет”, - говорится на сайте регулятора.

Одним из основных пунктов расходов, безусловно, должно являться приобретение самого материала для изготовления монет. Например, потребность в золоте для указанных целей оценивается в 3-5 тонн в год. По утверждениям НБУ, золотой материал должен быть исключительно украинского происхождения. То есть, либо добытое в Украине золото, либо приобретенный у населения “лом”.

Упорству, с которым регулятор старается отыскать золотые прииски в нашей стране, можно только позавидовать. Некоторые “иформированные оптимисты” считают, что если потраченные средства на поиск золота в Украине направить на поиски золота гетьмана Полуботка, то, в итоге, результат будет один и тот же.

А вот результаты по скупке лома у населения впечатляющие. По данным Нацбанка, за первые семь месяцев 2012 года он выкупил у населения 1,9 тонны золота - на 0,1 тонны больше, чем за весь 2011 год.

По-видимому, на сегодня дефицит с материалом для изготовления инвестмонет НБУ не испытывает. Будет ли адекватным спрос на этот инструмент, пока судить рано, но для тех граждан, у которых “завалялись” несколько тысяч гривень, безусловно, он расширяет возможности для их сбережения и приумножения.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)