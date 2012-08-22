В среду пары EUR/USD и GBP/USD могут немного пойти в рост - эксперт

Учитывая отсутствие экономических релизов из еврозоны и Великобританиив среду, 22 августа, пары EUR/USD и GBP/USD, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, будут торговаться в рамках узких диапазонов с небольшим уклоном к росту.

По мнению аналитиков, для обеих пар самым главным испытанием станут ближайшие ключевые уровни сопротивления 1,25 и 1,58, соответственно.

Пока монетарные власти четко не обозначат свою позицию, EUR/USD будет все так же резко реагировать на любое новое известие по поводу перспектив еврозоны. На текущий момент быки явно нацелились на пробой уровня 1,2500, однако это может произойти лишь под влиянием такого серьезного катализатора, как четкое заявление Меркель и Олланда на тему политических инициатив, считают аналитики.

В компании FOREX CLUB в Украине подчеркивают, что 22 августа внимание рынка на некоторое время может привлечь протокол FOMC. Пока Федрезерв не может определиться, стоит ли ему продолжать стимулирование экономики монетарными инструментами. Особое внимание будет приковано к заявлению Локхарта, который выступал за новый раунд в июле. Если он отступился от своих пожеланий, это может убедить рынки, что монетарного смягчения в ближайшее время не будет. А это, в свою очередь, окажет поддержку USD. Наиболее адекватную динамику можно будет наблюдать по паре USD/JPY. Ближайшей целью станет 79,60, после чего не исключено движение к 80,00.