Межбанк открылся падением котировок - 8,0980/8,1040 грн/долл.
11:22, 22 августа 2012Финансы
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В среду, 22 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0980/8,1040 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2545/0,2549, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0890/10,0985.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2450/1,2452 (вторник — 1,2363/1,2365).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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