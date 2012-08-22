Межбанк открылся падением котировок - 8,0980/8,1040 грн/долл.

В среду, 22 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0980/8,1040 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2545/0,2549, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0890/10,0985.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2450/1,2452 (вторник — 1,2363/1,2365).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.