Акимова в 2011 году заработала чуть более 350 тыс. грн - декларация

Первый заместитель главы Администрации Президента Украины, кандидат в народные депутаты от Партии регионов (№ 6 в партийном списке) Ирина Акимова за прошлый год заработала немногим более 350 тыс. грн.

Об этом свидетельствует ее декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованная на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, общая сумма совокупного дохода И.Акимовой составляет 351 тыс. 52 грн. Из них 309 тыс. 839 грн - это заработная плата и другие выплаты, вознаграждение, которые начислены декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора; 927 грн - проценты и дивиденды.

За прошлый год И.Акимова получила материальную помощь в размере 16 тыс. 286 грн и 25 тыс. грн страховых выплат.

Первый заместитель главы АП владеет земельным участком размером 25400 кв. м, тремя квартирами, площадь которых составляет 25, 57 и 84,5 кв. м, и садовым домом общей площадью 238 кв. м. При этом ни жилого дома, ни другого недвижимого имущества у И.Акимовой нет.

В ее собственности также находится автомобиль Nissan Note (2008 года выпуска).

На банковском счете И.Акимовой и на счетах в других финансовых учреждениях - 529 тыс. 222 грн, из которых 240 тыс. грн были вложены в 2011 году.

В прошлом году первый заместитель главы Администрации Президента потратила 10 тыс. грн на добровольное страхование и 36 тыс. грн - на содержание своего имущества.