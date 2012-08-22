Порошенко не видит причин для затягивания подачи госбюджета на 2013 год в парламент

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко прогнозирует, что проект государственного бюджета Украины на 2013 год будет подан правительством в Верховную Раду в предусмотренные законом сроки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в среду.

«Конечно, я не вижу никаких проблем с затягиванием подачи бюджета», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что Минэкономразвития уже подало на утверждение правительству прогноз макропоказателей на следующий год.

При этом П.Порошенко отказался уточнить эту информацию до утверждения показателей Кабинетом министров Украины.