Торги по доллару на межбанке в среду закрылись снижением котировок

В среду, 22 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0980/8,1040, к 12:00 сузился спрэд 8,0990/8,1030. К закрытию торгов ценовые уровни снизились 8,0970/8,1010 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2545/49, к 12:00 цены понизились 0,2544/48. К закрытию цены достигли уровня 0,2540/44. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9000 (+0,0601).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2445/80. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0890/10,0985, к 12:00 цены ушли вверх 10,1005/10,1095. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,0795/10,0885.