Янукович обещает максимально благоприятные условия для инвесторов

Государственная политика Украины направлена на продолжение работы по улучшению инвестиционного климата и созданию максимально благоприятных условий для инвесторов.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Харьковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы должны создавать такие условия. В государственной политике мы идем в этом направлении, и в дальнейшем будем идти», - отметил В.Янукович. Он добавил, что именно на создание благоприятных инвестиционных условий направлены реформирование фискальной сферы, мероприятия по детенизации национальной экономики и борьба с коррупцией.

«Уровень коррупции будет падать - и это будет свидетельствовать о том, что инвестор будет больше доверять нашей стране», - сказал В.Янукович. Бизнес, убежден он, должен воспринимать государство как своего надежного партнера.

Президент также отметил, что власть будет прилагать все усилия для дальнейшего развития эффективных механизмов государственно-частного партнерства.

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