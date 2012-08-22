Фонд гарантирования вкладов увеличил сумму возмещения

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц увеличил размер гарантированной суммы возмещения со 150 до 200 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заместителя председателя НБУ, главу административного совета Фонда Игоря Соркина.

Он напомнил, что последнее повышение этой суммы было проведено в ноябре 2008 года.

«Средства физических лиц являются основной ресурсной базой для кредитования экономики. И решение об увеличении гарантированной суммы возмещения со 150 до 200 тыс. грн принято в целях дальнейшего укрепления доверия населения к банкам и повышения уровня защищенности подавляющего большинства вкладчиков страны. Проведенная предварительная работа уже дает положительные результаты. Так, в текущем году, по состоянию на 1 августа, вклады населения выросли почти на 40 млрд грн, в том числе и в национальной валюте - более чем на 23 млрд грн», - отметил И.Соркин.

По его словам, в прошлом году объем средств физических лиц на счетах в банках увеличился на 13%, при этом с начала текущего года — на 11%. Больше половины вкладов населения (почти 52%) сегодня размещены в национальной валюте.

В настоящее время решение Административного совета Фонда об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам передано для государственной регистрации в Министерство юстиции Украины.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины по состоянию на 1 августа 2012 года составил 6,07 млрд грн.

Количество участников Фонда, по состоянию на 6 августа, составляет 168 банков, количество временных участников - 6 банков.