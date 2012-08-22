Янукович: средняя зарплата в Украине в этом году уже выросла на 15%

Президент Виктор Янукович заявляет, что в текущем году средняя заработная плата в целом по Украине уже возросла на 15%.

Об этом он сказал сегодня во время совещания с административно-хозяйственным активом Харьковской области, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.Януковича, социальные инициативы, которые реализуются в Украине, должны стать основой эффективной социальной политики государства.

«Социальные инициативы, которые были заложены в основу роста пенсий, зарплат, в ближайшей перспективе должны лечь в основу социальной политики государства, которая должна основываться на реальном росте экономики», - отметил он.

«Мы нашу социальную политику должны продолжить, она не должна быть краткосрочной», - сказал В.Янукович, добавив, что лишь такой подход даст возможность гражданам почувствовать рост уровня благосостояния.

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