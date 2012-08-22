В Украине нужно вводить декларирование доходов и расходов - Шпек

Отчеты о доходах и имуществе чиновников - это действенное оружие власти в борьбе с коррупцией, с тенизацией экономики, - отметил в комментарии УНИАН член совета НБУ, член клуба экспертов Лиги финансового развития, старший советник «Альфа Банка» Роман Шпек.

Р.Шпек отмечает необходимость декларирования не только доходов, но и расходов госслужащих, поскольку в настоящее время можно наблюдать несоответствие между теми, суммами, которые декларирует чиновник, и тем имуществом, которым он владеет. В качестве иллюстрации нестыковок доходов и расходов, эксперт приводит декларации кандидатов в народные депутаты, которые размещаются, в частности, на сайте Центральной избирательной комиссии. Достаточно часто там размещены декларации, где одновременно указан доход за год в 10-20 тыс. гривен и наличие машин стоимостью десятки тысяч долларов. "Безусловно, это всего лишь отражение всеобщей налоговой профанации, происходящей в стране", отмечает Шпек.

«Нет ничего зазорного, когда при приобретении таких вещей, как дорогие машины и недвижимость, требуется подтвердить источник доходов. Это логично и с точки зрения борьбы с криминалом, коррупцией. В то же время данная информация очень сенситивна, и необходимо предусмотреть жесткое наказание за разглашение ее третьим лицам», - уверен Роман Шпек.

Как сообщалось, с 1 января 2012 года вступил в силу Закон Украины "Об основах предотвращения и противодействия коррупции". В январе же депутаты от Партии регионов обратились в Конституционный суд с просьбой отменить два положения этого закона, в частности, положение, по которому в нынешние декларации должны заноситься расходы чиновников и их семей, совершенные ими после 1 июля 2011 года. Новая декларация требовала от чиновников отчитываться о покупке недвижимости и транспортных средств, а также любых предметов стоимостью более 150 тысяч гривень. Такая декларация впервые должна была быть подана до 1 апреля 2012 года.

Однако, 20 марта с.г. КС удовлетворил ходатайство депутатов-регионалов. Согласно решению КС, соответствующее положение вступает в силу на шесть месяцев позже - с 1 января 2012 года. То есть, свои расходы депутаты будут декларировать только с 2012 года, а обнародованы они будут после 1 апреля 2013 года.

Справка УНИАН. Согласно оценкам Государственной налоговой службы Украины, опубликованным в ходе презентации Концепции реформирования налоговой системы, объем теневого сектора украинской экономики составляет как минимум 350 млрд грн в год. Этот объем, по оценкам фискальных органов, распределяется следующим образом: 170 млрд грн составляет зарплата в «конвертах», 100 млрд— доходы собственников активов — выведение безналичных средств в наличную форму или на инвалютные счета в иностранных банках, 35млрд— неофициальные платежи, 45 млрд грн — основные средства, материальные ресурсы и услуги теневого сектора.