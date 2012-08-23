Межбанк: доллар продолжил падение, евро - ушел вверх

В четверг, 23 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,0970/8,1030 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2556/0,2560, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1665/10,1755.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2563/1,2565 (среда — 1,2450/1,2452).

В среду Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9930.