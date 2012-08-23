Остаток средств на корсчетах банков в среду вырос почти на 10% - до 17,9 млрд грн

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 22 августа увеличился на 9,6%, или 1,565 млрд грн, и по состоянию на начало дня 23 августа составил 17,908 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 10,2%, или на 2,03 млрд грн.

По данным НБУ, в текущем году максимальная сумма остатков на корсчетах банков была зафиксирована 5 января на уровне 28,372 млрд грн, минимальная — 21 февраля, 12,901 млрд грн.