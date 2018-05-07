Нацбанк прикрутил импортерам "валютный кран"

Национальный банк продолжает ужесточать правила игры на финансовом рынке, планомерно следуя своей главной цели – снижению спроса на инвалюту. С 23 августа вступило в силу постановление регулятора (№308), которое заставит жить по-новому очень «своеобразный» бизнес – внешнеэкономический. Таким образом, с этого дня все юридические лица должны покупать и продавать валюту только через счет в одном из украинских банков. Не допускается покупка валюты в нескольких банках под один внешнеэкономический контракт, как сейчас практикуют отдельные юридические лица. Кроме того, для покупки и продажи валюты юрлица обязана все свои внешнеэкономические контракты регистрировать в электронной базе Государственной таможенной службы. Без электронного подтверждения факта поставки товара в Украину банкам запрещено покупать валюту для импортеров. Нововведение, за замыслу НБУ, должно сократить число «серых» импортеров, как и теневых контрактов. Сложно сказать, насколько это реально, но частичное снижение объемов покупки валюты в пределах 2-3 млрд долл. Нацбанком прогнозируется. Не исключено, что псевдоимпортеры, по традиции, найдут новые обходные пути выставленных регулятором условий.

В оффшор под выборы

Чтобы понять суть идеи Нацбанка, заложенной в постановление №308, которое, в свою очередь, радикально меняет более раннее решение регулятора (постановление №281 от 10 августа 2005 года относительно Положения о порядке и условиях торговли иностранной валютой), стоит разобраться в особенностях украинского валютного рынка.

Выборы – время вывода бизнесом денег в оффшоры (чтобы «свои» не забрали на дела насущные). Делается это по отработанной схеме, которая довольно проста. Сначала бизнесом заключается внешнеэкономический договор со своим оффшором на поставку товаров, которые, конечно, никто реально поставлять не будет. Под контракт покупается валюта и перечисляется в оффшор. Когда выборы закончатся, контракт разрывается и валюта возвращается в Украину. Если случиться что-то супернеординарное, то евро и доллары «пропишутся» в оффшоре.

Кроме этого, активизируются валютные спекуляции, которые основываются на аналогичных внешнеэкономических контрактах. Под них покупают инвалюту по одному курсу, а продают - по другому. Неудивительно, что подобные игроки рынка в последнее время теребят нервы украинцев, предсказывая неминуемое падение гривни. Паника им на руку - доход на разнице курсов растет. Довольно простой, но выгодный бизнес.

Фарцовка на банковский манер

Но не только юридические лица пользуются описанными схемами. Ряд банков, в том числе и крупных, тоже плотно «продсели» на спекуляции. Для этого они активно используют валютные свопы, которые им разрешено использовать в этом году. В результате, по итогам первого полугодия 2012 года, порядка 14 банков имеют на балансе долю валютных свопов свыше 25% активов! Это ни что иное, как «парадокс украинского межбанковского кредитного рынка». На текущий момент ставки по межбанковским кредитам в гривне находятся на уровне 18-20% годовых, а межбанковские кредиты в долларах США размещаются под 2-3%. Разница в ставках - объект для спекуляций.

Во многом валютные спекуляции и псевдоимпорт привели к тому, что НБУ по итогам июля продал для поддержки рынка около 1,2 млрд долл. из золотовалютных резервов. Видимо, это стало одной из причин появления постановления №308, в котором регулятор учел «интересы» банков. Теперь если банк купит валюты больше, чем позволяют действующие нормативы валютной позиции, то ему запретят в течение 30 календарных дней после нарушения выходить на межбанк в роле покупателя. Подобное наказание последует, если банк не соблюдет правила покупки валюты при осуществлении НБУ интервенций, а также, если покупка им валюты для клиентов-импортеров не будет основана на электронном подтверждении таможни.

Новшества Нацбанка представляют собой «закручивание гаек» для тех, кто увлекся валютными играми. А они подразумевают привлечение депозитов населения по завышенным ставкам в своих спекулятивных целях, чем ставят в разряд рисковых деньги клиентов.

Эффект от постановления НБУ будет заметным уже в сентябре, когда его механизмы заработают в полную силу. Не исключено, что регулятор разработает еще несколько правил, которые тоже будут направлены на снижение спроса на «зелень». Время покажет, кто победит в этом непростой борьбе за валюту.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)