Число пользователей Единого реестра налоговых накладных выросло вчетверо

Количество плательщиков, которые начали регистрировать свои налоговые накладные в Едином реестре, за 7 месяцев 2012 года выросло вчетверо – до 114,5 тыс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, в прошлом году таких плательщиков было 23,5 тыс. человек.

Согласно сообщению, Единый реестр уже насчитывает 33,3 млн налоговых накладных. Общая сумма всех зарегистрированных налоговых накладных составляет почти 325,4 млрд грн.

«Регистрация накладной в Единственном реестре предоставляет предприятиям возможность избавиться от лишней «бумажной» бюрократии, обмениваясь исключительно электронными версиями документов», - отмечает Госналогслужба.

Напомним, с 1 января 2012 стала обязательной регистрация накладных на сумму большее 10 тыс. грн. С начала года зарегистрировано 3,5 млн таких накладных.