Торги на межбанке в четверг закрылись котировками 8,0970/8,1010 грн/долл.

В четверг, 23 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0970/8,1030, к 12:00 сузился спрэд 8,0980/8,1010. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0970/8,1010 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2556/60, к 12:00 цены понизились 0,2553/57. К закрытию цены откатились к уровню 0,2555/59. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7024 (-0,1976).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2525/70. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1665/10,1755, к 12:00 цены ушли вниз 10,1570/10,1645. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились 10,1575/10,1665.