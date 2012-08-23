Данилишин: консультации Киева и Москвы о присоединении Украины к ТС скоро активизируются

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что реализация договора о Зоне свободной торговли СНГ является шагом в сторону присоединения Украины к Таможенному союзу и прогнозирует, что уже в сентябре консультации между Киевом и Москвой по вопросу присоединения Украины к ТС могут активизироваться.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я думаю, что, начиная со второй половины сентября, начнутся более усиленные консультации по всем ключевым вопросам (о присоединении Украины к ТС – УНИАН), будут сделаны определенные заявления на высшем государственном уровне. До выборов могут быть подписаны некоторые документы», - сказал он.

Б.Данилишин убежден, что сам по себе Договор о ЗСТ СНГ «погоду» во взаимной торговле между странами СНГ не меняет.

Также экс-министр экономики отмечает, что, оценивая последствия действия Договора, необходимо учитывать не только экономическую, но и политическую сторону.

«Помимо экономической ситуации, хочу привлечь внимание к еще одной детали. Свободная торговля - это доверие и цивилизованные методы ведения дел. К большому сожалению, у стран-участников ЗСТ СНГ доверие друг к другу очень невелико, наблюдается большое стремление видеть в другой стране вассала, конкурента, но не партнера. Мы, постсоветсткие государства, еще не научились вести честный равноправный диалог», - отметил Б.Данилишин.

Кроме того, он высказал сомнение, что Россия согласится на допуск Украины к своей газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

«По моему мнению, Россия не пойдет на такой шаг в ближайшее время. Тут ведь вопрос не только в доставке азиатского газа на территорию Украины - это более стратегический и геополитический шаг доступа на европейские рынки. Кроме того, это не только туркменский газ, надо смотреть немного шире, учитывая разветвленную сеть газопроводов Туркменистана и некоторых стран Азии», - отметил Б.Данилишин.

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