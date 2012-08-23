Госдолг Украины вырос до 62,17 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля 2012 года составил 496,958 млрд грн, или 62,174 млрд долл., что на 3,6% больше показателя на конец июня 2012 года, и на 5% больше показателя на конец 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

В Минфине отмечают, что в прошлом месяце сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в основном за счет выпуска евробондов на сумму 2 млрд долл. (в гривневом эквиваленте госдолг вырос на 17,2 млрд грн). Внешний госдолг Украины на конец июля составил 24,806 млрд долл., против 22,77 млрд долл. месяцем ранее.

Внутренний госдолг Украины на 31 июля вырос до 24,076 млрд долл. с 23,988 млрд долл. на конец июня, а гарантированный государством долг уменьшился за месяц до 12,053 млрд долл. с 13,305 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 млрд долл. США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составил 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.