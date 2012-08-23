Лидер КПУ владеет скромной квартирой и заработал за год всего 239 тыс. грн - декларация

Лидер Коммунистической партии Украины, кандидат в народные депутаты от КПУ (№1 партийного списка) Петр Симоненко за прошлый год заработал всего 239 тыс. грн.

Об этом свидетельствует его декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованная на сайте Центральной избирательной комиссии.

В прошлом году совокупный доход П.Симоненко составлял 238 тыс. 905 грн 16 коп., большинство из которого - 203 тыс. 810 грн - заработная плата, 35 тыс. 94 грн - материальная помощь.

Лидер фракции КПУ владеет земельным участком в 1200 кв. м и квартирой в 70 кв. м, на обслуживание которых было потрачено 5 тыс. грн. При этом ни жилого, ни дачного дома у П.Симоненко нет. Не имеет лидер коммунистов и легкового автомобиля и других средств передвижения, а также счета в банках.

В то же время совокупный доход семьи П.Симоненко (жены и двух детей) составлял в 2011 году 351 тыс. 443 грн, из которых 10 тыс. 883 грн - заработная плата, а 340 тыс. 560 грн - доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества. Кроме того, семья лидера КПУ владеет земельным участком площадью 9977 кв. м и 4 квартирами, одна из которых площадью 75 кв. м в пользовании. Другие квартиры имеют такие площади - 81,3; 38,9; 153,2 кв. м. На содержание указанного имущества потрачено 38 тыс. грн. При этом у семьи П.Симоненко также нет легкового авто. Размер взносов в уставной капитал общества составил 51 тыс. 500 грн.