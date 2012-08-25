Украина хочет стать наблюдателем в ШОС - Янукович

Украина хотела бы стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и рассчитывает, что РФ выступит одним из ее партнеров в этой организации.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в его резиденции Бочаров ручей (Сочи), передает РИА «Новости».

"Мы бы хотели, чтобы вы выступили одним из наших партнеров в такой организации, как ШОС, мы бы хотели стать наблюдателем в ШОС", - сказал В.Янукович.

В свою очередь, В.Путин отметил, что Украина ищет возможности расширить рынок сбыта своих товаров, в том числе за счет азиатского рынка. В.Путин напомнил, что скоро Россия примет саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) во Владивостоке.

"Мы с удовольствием вас не только проинформируем, но и самым подробным образом расскажем о перспективах", - сказал он.

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