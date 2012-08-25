У Олеся Довгого есть дом, но нет автомобиля – декларация

Бывший секретарь Киевсовета, кандидат в народные депутаты (округ №214, город Киев) Олесь Довгий в прошлом году заработал более 1,2 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные его декларации об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованной на сайте ЦИК.

В частности, сумма совокупного дохода О.Довгого в 2011 году составила 1 млн 212 тыс. 442 грн. Из них 47 тыс. 183 грн - заработная плата, 520 тыс. 50 грн - дивиденды и проценты и 645 тыс. 209 грн – доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества.

О.Довгий имеет в своей собственности земельный участок площадью 4569 кв. м, жилой дом – 433 кв. м и квартиру – 46 кв. м.

В то же время, у экс-секретаря Киевсовета отсутствуют какие-либо транспортные средства.

Вместе с тем, на банковских счетах О.Довгого есть 1 млн 392 тыс. 967 грн.

В то же время, его семья (жена), которая указана в декларации, в прошлом году имела совокупный доход 346 тыс. 192 грн, и вся эта сумма является дивидендами и процентами. Жилья у жены О.Довгого нет, однако в ее собственности находится легковой автомобиль Honda OR-V Executive (2008 года выпуска). На ее банковских счетах – 60 тыс. 199 грн.