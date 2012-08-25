Украина хочет стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества

Украина хотела бы стать наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и рассчитывает, что РФ выступит одним из ее партнеров в этой организации.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в его резиденции Бочаров ручей (Сочи), передает РИА «Новости».

"Мы бы хотели, чтобы вы выступили одним из наших партнеров в такой организации, как ШОС, мы бы хотели стать наблюдателем в ШОС", - сказал В.Янукович.

В свою очередь, В.Путин отметил, что Украина ищет возможности расширить рынок сбыта своих товаров, в том числе за счет азиатского рынка. В.Путин напомнил, что скоро Россия примет саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) во Владивостоке.

"Мы с удовольствием вас не только проинформируем, но и самым подробным образом расскажем о перспективах", - сказал он.

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Янукович хочет изменить позиции по газовой тематике в отношениях с Россией

Киев надеется изменить позиции по газовой тематике в отношениях с Москвой.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

"Мы считаем, что эта тема (поставок газа из России в Украину), она не уйдет никогда из наших отношений и она всегда будет и, конечно, мы бы хотели немножко позиции наши изменить в отношениях с Россией", - сказал В.Янукович.

При этом он предложил уделить этой теме внимание и на сегодняшних переговорах.

Президент Украины также отметил, что у двух стран есть хорошие перспективы для работы в части высокотехнологичной продукции на рынках третьих стран, прежде всего СНГ и особенно на азиатских рынках. По его словам, России и Украине выгодно расширять рынки сбыта в этой сфере и Киев заинтересован в объединении усилий по данному направлению с Москвой.