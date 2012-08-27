Германия убеждает партнеров по ЕС в необходимости политической интеграции

Представители Германии убеждают партнеров по Европейскому Союзу в необходимости углубления интеграции и подписании нового соглашения, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По данным Der Spiegel, советник немецкого канцлера по европейской политике Николаус Майер-Ландрут пытается в Брюсселе убедить партнеров Германии по ЕС в том, чтобы руководители государств и правительств Евросоюза сформировали конвент (учредительный совет) по разработке принципов нового европейского соглашения.

А.Меркель хочет, чтобы принятый раньше фискальный пакт, направленный на усиление бюджетной дисциплины в странах ЕС, был дополнен политическим союзом. Необходимость такого союза объясняется, в том числе, экономическими факторами. Так, Европейский суд мог бы быть наделен полномочиями осуществлять контроль над госбюджетами стран-членов Европейского Союза и штрафовать их за избыточный дефицит. Соответствующие шаги мог бы инициировать саммит ЕС в декабре.

Однако пока инициативу А.Меркель, которую объявили еще в ноябре 2011 года на партийном съезде ХДС, большинство государств ЕС встретили прохладно, утверждает Der Spiegel.

В настоящее время Европейский Союз напряженно ищет выходы из долгового кризиса. ФРГ является самым главным донором европейских программ помощи Греции, Ирландии и Испании. Афины даже с внешней поддержкой не могут нормализовать ситуацию со своими финансами, и только пребывание в еврозоне сдерживает греков от объявления их банкротами. В то же время А.Меркель пытается не допустить выхода Греции из еврозоны.