Украина может сегодня подписать Меморандум о сотрудничестве с ЕЭП

Евразийская экономическая комиссия и правительство Украины в самое ближайшее время, а возможно уже сегодня, 27 августа, планируют подписать Меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли для углубления сотрудничества Украины со странами Единого экономического пространства.

Об этом говорится в статье «Украина наращивает сотрудничество... с ЕЭП», опубликованной на сайте «УНИАН-экономика».

Как стало известно УНИАН, проект документа уже окончательно согласован обеими сторонами и может быть подписан сегодня в рамках визита в Украину министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева.

В статье отмечается, что этот документ, носящий рамочный характер, «подтверждает, что потенциал по развитию отношений Украины с восточными партнерами существует, и процесс по поиску путей его реализации находится в активной фазе».

Выполнение Меморандума будет возложено на министров, отвечающих за торговлю, которые будут работать в рамках «Диалога по торговым вопросам».

Встречи на уровне руководителей Диалога будут проводиться не реже одного раза в полгода, при этом в состав делегации Евразийской экономической комиссии смогут входить полномочные представители государств - членов ТС и ЕЭП. Первое заседание руководителей Диалога, согласно проекту документа, должно быть проведено в течение трех месяцев с даты подписания Меморандума.

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