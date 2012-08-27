Польские компании в первом полугодии сократили прибыль на 18%

Варшава. Работающие в Польше компании за первые шесть месяцев текущего года получили около 14 млрд долларов чистой прибыли, что на около 3 млрд долл., или на 18%, меньше показателей первой половины прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, эксперты называют главной причиной падения прибылей расходы, растущие более высоким темпом, чем доходы по продаже продукции и услуг.

По данным польского Государственного комитета статистики (GUS), средняя рентабельность фирм в Польше в первом полугодии составила около 4% по сравнению с 5,2% годом ранее на фоне увеличения расходов на 9,8% и роста доходов на 8,2%.

"Растущие расходы, которые влекут за собой меньшие маржи – это, в первую очередь, результат более дорого сырья и материалов. Это явление частично связано с более слабым злотым, что увеличивало цену импортированных продуктов",- отметила главный экономист PKPP Lewiatan Малгожата Криштошек, которую цитирует газета Puls Biznesu (www.pb.pl/).

Газета отметила, что в прошлом году, несмотря на кризис в Евросоюзе, в который входит Польша, работающие в стране фирмы получили рекордные 31,5 млрд долларов чистой прибыли (по текущему курсу 1USD=3,3PLN).

По данным GUS, в первом полугодии соотношение наличных средств компаний к текущим обязательствам сократился на рекордные за последние десятилетие почти 6% - до около 32% - самое низкое значение с 2008 года.

Эксперты, слова которых приводит PB, объясняют эту ситуацию все более частыми случаями задержек платежей.

Газета также отметила, что в первом полугодии прибыли фирм были разными в зависимости от региона: самые богатые воеводства (аналог областей) в Польше - Мазовецкое и Велкопольское - потеряли по около 30% в том время, как Западнопоморское и Любельское - увеличили на 34% и 25%, соответственно.

Справка УНИАН. Присоединившаяся к Евросоюзу в 2004 году Польша стала единственной страной из 27 государств объединения, которой удалось избежать экономического спада после начала мирового финансового кризиса в конце 2008 года.

Национальный ВВП в 2011 году вырос на 4,3% после 3,8% в 2010 год и 1,8% в 2009 году.

По данным МВФ, Польша в прошлом году заняла 22 место в мире по уровню номинального ВВП, составившему около 514 млрд долларов, а в расчете на душу населения - 50-е место с 13,5 тыс. долларов на человека.