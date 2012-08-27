Торги на межбанке в понедельник открылись котировками 8,0970/8,1040 грн/долл.

В понедельник, 27 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0970/8,1040 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2540/44, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1155/10,1260.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2496/98 (четверг - 1,2563/65).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу – 7,9930.