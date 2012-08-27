Предприятия Украины в январе-июле увеличили реализацию услуг на 12%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-июле 2012 года составил 165,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 3,624 тыс. грн. В то же время объем потребления услуг жителями разных регионов Украины неодинаковый и колеблется от 949,7 грн на одного человека в Тернопольской области до 21,458 тыс. грн в Киеве.

В июле объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 26 млрд грн, что на 9% больше (в сопоставимых ценах), чем за аналогичный период 2011 года.

Почти половина объема реализованных услуг приходилась на услуги разных видов транспорта, почты и связи, почти треть составили услуги по проведению операций с недвижимостью, арендой, инжинирингом и предоставлением услуг предпринимателям.

Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей, составил больше половины (50,5%) от общего объема предоставленных услуг.

В частности, в июле 2012 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 232,8 млн грн (включая НДС), что на 41,8% больше, по сравнению с июлем 2011 года (в январе-июле на сумму 1,442 млрд грн, на 40,6% больше, чем за аналогичный период 2011 года).

Гостиницы и рестораны Украины в июле т.г. реализовали услуг на 764,9 млн грн, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2011 г. (в январе-июле - на сумму 2,879 млрд грн, на 16,5% больше).

В июле предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 14,65 млрд грн - на 9,1% больше, чем в июле прошлого года (в январе-июле на сумму 91,991 млрд грн, на 13,3% больше).

Предприятия, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, в июле т.г. реализовали услуг на сумму 7,673 млрд грн - на 21,6% больше, чем в июле прошлого года (в январе-июле на сумму 52,78 млрд грн, на 26,8% больше).

В сфере образования в июле т.г. было предоставлено услуг на сумму 193,3 млн грн, что на 13% больше, по сравнению с июлем 2011 г. (в январе-июле на сумму 1,69 млрд грн, на 5,6% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи - на сумму 1,023 млрд грн, что на 29,1% больше, чем в июле 2011 г. (в январе-июле на сумму 4,43 млрд грн, на 30,5% больше); в сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта - на сумму 1,499 млрд грн, что на 33% больше по сравнению с июлем прошлого года (в январе-июле на сумму 10,026 млрд грн, на 34,6% больше).

Справка УНИАН. По данным Госстата, объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в 2011 году составил 258 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с 2010 годом.

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