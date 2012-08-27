Кабмин в ближайшие дни рассмотрит проект госбюджета на 2013 год

В ближайшие дни Кабинет министров Украины рассмотрит проект Госбюджета на 2013 год для дальнейшей передачи его в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в городе Бровары.

«В ближайшие несколько дней проект будет рассмотрен на заседании правительства, а потом будет передан в Верховную Раду», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство в вопросе подготовки проекта госбюджета, который должен быть передан в ВР не позднее 15 сентября, работает по плану.

«Правительство работает по своему графику, который предусматривает передачу в Верховную Раду проекта закона о Государственном бюджете не позднее 15 числа – сентября», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко прогнозировал, что проект государственного бюджета Украины на 2013 год будет подан правительством в Верховную Раду в предусмотренные законом сроки.