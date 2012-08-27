Азаров: судьба Соглашения об ассоциации находится в руках Евросоюза

Премьер-министр Николай Азаров уверен, что дальнейшая судьба Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза, включающая и создание зоны свободной торговли, на данном этапе находится в руках ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в Броварах Киевской области.

По словам Н,Азарова, текст соглашения парафирован и фактически готов к подписанию.

«Соглашение парафировано. А что означает парафирование? Что оно готово, выверена каждая страница соглашения. Теперь дело за Европейским Союзом. Вопрос не ко мне, а к Евросоюзу, когда ЕС собирается провести процедуру ратификации этого соглашения», - сказал Н.Азаров.

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