Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд долл. под 7,95% годовых, срок погашения — 4 июня 2014 года. Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины №795 от 27 августа 2012 года, обнародованном на правительственном сайте.

В документе указывается, что процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 4 июня и 4 декабря, начиная с 4 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 года Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации, которой воспользовалась украинское правительство.

Стороны 31 мая 2012 года подписали договор о реструктуризации этого кредита. Согласно его условиям, Украина должна была погасить ВТБ 1 млрд долл., а вторая половина была пролонгирована до 2014 года.

Ранее министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко заявил, что 1 млрд долл. кредита ВТБ будут погашены за счет продажи правительственных облигаций на внутреннем рынке. При этом, он уверил в том, что 2 млрд долл. полученные от размещения 17 июля евробондов, пойдут на пополнение золотовалютных резервов, а их размещение никак не связано с погашением кредитов ВТБ.

В свою очередь, глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин в июне т.г. сообщил, что Украина, в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ, выпустит еврооблигации.