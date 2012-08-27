Порошенко не исключает пересмотра макропоказателей за 9 месяцев 2012 года

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко не исключает возможности пересмотра макропоказателей по итогам 9 месяцев 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я не исключаю, что по итогам 9 месяцев мы примем соответствующее решение (о пересмотре макропоказателей на вторую половину 2012 года – УНИАН)», - отметил П.Порошенко.

«Обычно производится пересмотр показателей по итогам 9 месяцев… Мы проанализируем, на сколько опасения связаны с плохими погодными условиями июля, будут скорректированы на улучшение погодных условий в августе… На сколько кризисные явления нашли отражение в объемах и ценах продукции, и после этого уже примем соответствующее решение», - отметил он.

По его словам, к примеру, в сельском хозяйстве физические объемы продукции сокращаются. Но за счет роста цен ситуация немного улучшается.

Справка УНИАН, госбюджет 2012 рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.