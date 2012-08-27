Положительный финрезультат предприятий Украины в І полугодии составил 29,249 млрд грн

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-июне 2012 года составил 29,249 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, прибыль украинских предприятий в январе-июне 2012 года против аналогичного периода 2011 года сократилась на 7,1% – до 88,755 млрд грн. С убытком январь-июнь 2012 год завершили 40,7% предприятий страны против 43,9% в январе-июле 2011 года. Сумма убытка предприятий в первом полугодии 2012 года против января-июня 2011 года выросла на 10,4% - до 59,506 млрд грн.

По данным Госстата, январь-июнь 2012 года завершили с убытком 44% (в первом полугодии 2011 года - 45,8%) промышленных предприятий Украины. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-июнь 2012 года составил 11,126 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.