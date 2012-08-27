Межбанк понедельника: закрытие торгов - 8,1000/8,1025 грн/долл.

В понедельник, 27 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0970/8,1040, к 12:00 сузился спрэд 8,0990/8,1015. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1000/8,1025.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2540/44, к 12:00 цены повысились до 0,2542/46. К закрытию цены достигли уровня 0,2545/49. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.8075 (-0.0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2490/1,2530. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1155/10,1260, к 12:00 цены ушли вверх 10,1380/10,1450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,1430/10,1505.