Минфин возобновляет продажу валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины возобновляет продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа и гривневых облигаций с привязкой к курсу доллара, которые в последний раз предлагались рынку 17 июля т.г.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

На аукционе, который состоится во вторник, 28 сентября, на продажу будут выставлены бумаги в долларах со сроком обращения до 13 ноября 2013 года и индексированные (с валютной привязкой) — до 12 августа 2015 года.

На аукционе также будут размещаться пятилетние и семилетние гривневые бумаги.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени т.г. выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, с начала этого года по 27 августа поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 65,735 млрд грн (49,749 млрд грн — от внутренних, 15,986 млрд грн — от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 35,475 млрд грн, расходы на обслуживание — 14,397 млрд грн.