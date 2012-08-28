Торги на межбанке во вторник открылись котировками 8,0980/8,1040 грн/долл.
11:47, 28 августа 2012Финансы
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Во вторник, 28 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0980/8,1040 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2527/31, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1055/10,1145.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2476/78 (понедельник - 1,2496/98).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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