Торги на межбанке во вторник открылись котировками 8,0980/8,1040 грн/долл.

Во вторник, 28 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0980/8,1040 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2527/31, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1055/10,1145.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2476/78 (понедельник - 1,2496/98).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.