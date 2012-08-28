Тон валютной динамике на текущей неделе будет задавать Бернанке - эксперт

На торгах во вторник, 28 августа, пара EUR/USD можут уйти к отметке 1,2450 с дальнейшей целью 1,24, а пара GBP/USD - к 1,5740 с целью 1,57, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, сегодня возможны сюрпризы со стороны JPY. В пятницу глава Банка Японии заявил, что хронический рост иены оказывает негативное влияние на национальную экономику. Попытки стимулирования пока ни к чему не приводят. Японское правительство может впервые за 10 месяцев пересмотреть оценку экономики на понижение, что окажет поддержку паре USD/JPY. Первичной целью станет 79,25, далее - 79,65.

Тон валютной динамике на текущей неделе будет задавать Бернанке. Вчерашние комментарии Пьянальто также дали намек на то, что стоит ожидать перехода к третьему раунду QE.