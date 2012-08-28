Служба безопасности “ПриватБанка” задержала скиммера

Сотрудники службы безопасности “ПриватБанка” 24 августа в 5.30 утра в Киеве задержала мошенника, установившего скимминговое устройство на одном из банкоматов банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “ПриватБанка”.

Согласно предоставленной информации, скиммера удалось задержать с поличным прямо в момент демонтажа несанкционированного устройства на банкомате.

«Благодаря системе круглосуточного мониторинга банкоматной сети, мы сразу обнаружили скиммер на банкомате и отключили его. Но чтобы поймать мошенника, нашим сотрудникам пришлось всю предпраздничную ночь сидеть в засаде, - говорит руководитель службы безопасности «ПриватБанка» Станислав Крижановский. - В Украине это один из немногих случаев задержания таких преступников на “горячем”.

При задержании у 30-летнего жителя Киевской области изъято устройство для считывания информации с магнитных полос карт клиентов, регистратор с видеокамерой и батареей. Расследование деятельности мошенника проводится Управлением по борьбе с киберпреступностью ГУМВД Украины в Киеве.

Все карты клиентов, которое могли быть скомпрометированы мошенниками, были заблокированы и перевыпущены банком в экстренном порядке. Ущерб клиентам предотвращен.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 июля 2012 года активы банка составляли 140,8 млрд грн, кредитный портфель корпоративных клиентов - 102,7 млрд грн, капитал - 17,3 млрд грн, чистая прибыль с начала 2012 года – 596,6 млн грн.

Акционерами “Приватбанка” являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владеют по 33,7545% акций «ПриватБанка», а также кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

Международная банковская группа "ПриватБанк" работает в 12 странах мира – в России, Грузии, Латвии, Италии, Португалии, Китае, Великобритании, Германии, Испании, Казахстане и на Кипре.