НБУ заманивает валютную наличку в Украину "оффшорными" условиями

Нацбанк решил упорядочить перемещение заморской налички гражданами Украины и нерезидентами и снять лишние бюрократические преграды на пути "реальных" денег. Постановлением регулятора (№312) внесены существенные изменения в Инструкцию перемещения наличных денег и банковских металлов через таможенную границу Украины. Но, как известно, любое "лекарство" может иметь побочный эффект.

НБУ «открыл шлюзы» для зарубежной налички

Как и ранее, любой гражданин Украины может без таможенного декларирования перевезти через границу до 10 тыс. евро. Правда, сумму нужно «демонстрировать» пограничникам или таможенникам. Объем средств считается допустимым для поездки в гости или на отдых. Аналогично украинец из-за рубежа может ввезти до 10 тыс. евро. Но деньги разрешено не оформлять, к тому же не является обязательным объяснять, каким путем они получены.

Отныне эта "льгота" распространяется и на нерезидентов. В старой инструкции не было четкой ясности, как им себя вести. Видимо, поэтому нерезиденты предпочитали при поездке в Украину использовать карточки. Теперь же они могут без проблем и дополнительного оформления документов ввозить на нашу территорию и вывозить до 10 тыс. евро. Может быть для жителей ЕС это не будет значимым послаблением, но для граждан стран СНГ – явно положительный момент (сказывается традиционное предпочтение купюрам в кошельке).

Не забыл НБУ и о более крупных суммах. К их перевозчикам регулятор применил метод «кнута и пряника». Теперь украинцы и нерезиденты, которые «транспортируют» более 10 тыс. евро, обязаны всего лишь указать объем средств в таможенной декларации, причем без предоставления каких-либо документов, подтверждающих источники их происхождения. То есть, вполне можно предположить, что наличные деньги потекут в страну рекой.

Новшество НБУ фактически превращает Украину в некое подобие оффшора для налички из ЕС и США. В этих странах уже давно существует ограничение на размещение денег на банковский счет. В Украине таковых нет, и в ближайшее время они не предвидятся. Поэтому, тому же поляку или немцу будет выгодно положить миллион евро на свой счет через Украину. Чем, скажите, не оффшор!

Вывоз валютной налички: украинцам - "железный занавес", нерезидентам - "светлый путь"

Между тем, постановление НБУ очень четко регламентирует вывоз наличной валюты более 10 тыс. евро для украинцев. Соотечественник в данном случае обязан предоставить выписку с банковского счета, с которого проводилась обналичка. При этом «справка» действительна лишь 30 календарных дней. Без нее таможня имеет право не разрешить деньгам покинуть «родину». Нововведение вызвано тем обстоятельством, что такого рода операции подпадают под обязательный финмониторинг. То есть, компетентные органы при первом желании в течение 10 минут могут отследить движение средств.

Вывоз наличной валюты нерезидентом за пределы Украины будет контролироваться значительно «мягче». Иностранец при вывозе более 10 тыс. евро должен будет предоставить таможенную декларацию с указанием суммы или документ, подтверждающий получение средств в кассе любого украинского банка.

Это новшество, скорее всего, призвано сыграть роль агитатора для нерезидентов – «активно размещайте депозиты в Украине». Ведь теперь нерезиденту, который получил проценты по депозиту в Украине не нужно будет доказывать ее легитимность - достаточно показать выписку с банковского счета, что он получил валюту в качестве процентов по депозиту. Кроме того, ставки по валютным депозитам у нас выше, чем в России, а тем более - в ЕС. Поэтому не исключено, что отдельные нерезиденты воспользуются открывшимися возможностями.

На данный момент общая сумма депозитов нерезидентов на территории Украины составляет около 3,75 млрд долл. Причем, около 80% этих вкладов - валютные. В целом, сумма небольшая. Может, действительно решение НБУ спровоцирует иностранцев полюбить нашу страну, на сей раз не только за то, что тут хорошо поют и танцуют. Но и за то, что в Украине "финансовые поля" не менее плодородны, чем знаменитые черноземы.

Алиса Швыгар