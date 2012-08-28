Средневзвешенный курс гривни на межбанке в понедельник составил 8,0776 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 27 августа, укрепился до 8,0776 грн/долл. по сравнению с 8,0799 за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,274 млрд долл. (в эквиваленте), что на 212,5 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1 млрд долл.

Как сообщалось, в понедельник, 27 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0970/8,1040, к 12:00 сузился спрэд 8,0990/8,1015. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,1000/8,1025.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2540/44, к 12:00 цены повысились до 0,2542/46. К закрытию цены достигли уровня 0,2545/49. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,8075 (-0,0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2490/1,2530. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1155/10,1260, к 12:00 цены ушли вверх 10,1380/10,1450. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,1430/10,1505.