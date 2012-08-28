НБУ ликвидирует «АКБ «Базис»

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис». Как сообщается на сайте АКБ «Базис», Нацбанк постановлением №357 от 23 августа 2012 года назначил ликвидатором ПАО «АКБ «Базис» Ладоненко В.Н. Ликвидатор находится по адресу: Харьков, переулок Марьяненко, 4.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

26 июля временный администратор направил на согласование в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн. грн.

6 августа временная администрация банка приняла решение увеличить уставной капитал банка на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн путем частного размещения 401604250 простых акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1,28 грн.