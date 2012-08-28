На межбанке торги закрылись котировками 8,1080/8,1150 грн/долл.

Во вторник, 28 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0980/8,1040, к 12:00 цены поднялись до 8,1030/8,1075. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1080/8,1150.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2527/31, к 12:00 цены повысились до 0,2529/33. К закрытию цены достигли уровня 0,2530/34. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,0690 (+0.2615).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2476/78, а к 15:00 выросли до 1,2544/46. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1055/10,1145, к 12:00 цены ушли вверх 10,1480/10,1575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,1705/10,1830.