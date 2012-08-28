Поступления от лицензирования торговли алкоголем и табаком увеличились на 3,7%

Поступления в местные бюджеты от лицензирования розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в январе-июле 2012 года составили более 369 млн грн, что на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Поступления от оптовой торговли алкоголем и табаком в местные бюджеты составили 78,2 млн грн, что на 2% меньше, чем в январе-июле 2011 года.

Лицензирование экспорта, импорта и оптовой торговли спиртом этиловым, коньячным, плодовым обеспечило поступления в бюджет в размере сумму 12,5 млн грн.

В целом, за отчетный период в Украине действовало 186,231 тыс. лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. Общее количество лицензий, предоставляющих право на оптовую торговлю спиртами, алкоголем и табаком, составляет 510 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным ГНСУ, поступления в сводный бюджет от платы за лицензии на торговлю алкоголем и табаком по итогам 2011 года составили 99 млн грн, что почти на 1% больше по сравнению с 2010 годом.

По итогам 2010 года в сводный бюджет было перечислено 98,096 млн грн за лицензии на торговлю алкоголем и табаком, в том числе 32,506 млн грн составили поступления от оптовой торговли и 65,59 млн грн - розничной. В частности, средства от розничной торговли в 2010 году направлялись в местный бюджет, от оптовой - в государственный.

С 2011 года средства от оптовой и розничной торговли направляются в местные бюджеты.