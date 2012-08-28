Налоговая выигрывает 9 из 10 судов

Налоговые юристы выигрывают почти 92% судебных процессов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Так, в январе-июле 2012 года налоговые юристы выиграли 42,5 тыс. дел на общую сумму 26,6 млрд грн.

В ГНСУ подчеркивают, что новая стратегия претензионной работы все же отдает предпочтение досудебному урегулированию споров. Собранные доказательства открыты для ознакомления плательщикам, и каждый может убедиться, что обжалование собранных материалов не имеет судебной перспективы. Это подтверждается практикой - 9 из 10 процессов выигрывает налоговая служба.

Всего, в течение января-июля т.г. на рассмотрении в судах находилось 120,1 тыс. «налоговых» дел на общую сумму 146,7 млрд грн, что на 14,5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Однако оспариваемые суммы увеличились на 20,5%.

Как сообщал УНИАН, ГНСУ в 2011 году сократила количество обращений в суды на 17%, по сравнению с 2010 годом, до 142,3 тыс.