Договор о ЗСТ СНГ вступит в силу 23 сентября - Слепнев

Договор о зоне свободной торговли СНГ вступит в силу 23 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 28 августа, на пресс-конференции сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

«Договор вступит в силу 23 сентября».

При этом он отметил, что в начале сентября ратификацию Договора проведет Казахстан.

«Мы рассчитываем на то, что Казахстан в первых числах сентября завершит свои ратификационные процедуры, когда парламент вернется с каникул. И, таким образом, договор начнет работать между ключевыми партнерами без обиды для остальных», - сказал А.Слепнев.

Он также высказал надежду, что остальные страны, подписавшие Договор, в скором времени ратифицируют его.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.