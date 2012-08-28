Ющенко считает, что Украина находится в преддефолтном состоянии

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что Украина сейчас находится в преддефолтном состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник, 28 августа, во время пресс-конференции в Тернополе, комментируя очередное размещение государством еврооблигаций на 1 млрд долл. под 7,95% годовых после размещения в июле евробонда на 2 млрд долларов.

«У нас сегодня первая проблема – финансовая изоляция. В Украине не работает ни одна международная финансовая программа, а это – “желтая карточка”. То есть, еще не выгоняют с поля, но уже есть серьезное предупреждение. У нас нет сотрудничества ни с Международным валютным фондом, ни с Европейским банком ресурсов, ни с Европейским инвестиционным банком. Ожидать финансовой помощи от этих институтов оснований нет. Остается один резерв – станок, но это очень плохо», – сказал В. Ющенко.

Он также подчеркнул, что проблемами для экономики Украины остаются дефицит бюджета и дефицит платежного баланса.

«Мы имеем очень серьезный дефицит платежного баланса. Следующий год у нас начинается с того, что мы должны вернуть 5 млрд тех кредитов, которые брала Ю.Тимошенко под 27-28%. Я думаю, что до этого платежа ни одна помощь международных финансовых организаций к нам не придет. Поможет ли нам Китай или Россия – я здесь поставил бы три знака вопроса. Дефицит бюджета в Украине покрывается самыми дорогими заимствованиями в Европе, у нас непомерный дефицит платежного баланса и очень туманные представления о том, как мы собираемся его покрывать. Валютные резервы опускаются с 37 до 23 млрд долларов. Это впервые сложилась ситуация, что валютные резервы меньше, чем синтетические долги правительства и Центрального банка перед международными инвесторами», – констатирует экс-президент.

По его словам, он не является оптимистом относительно дальнейшей судьбы экономики государства.

«Вы хотите, чтобы я сделал прогноз. Но он весь в восклицательных знаках. Эти процессы уже не управляются, поскольку я не слышу серьезных ответов на эти вызовы. Международные эксперты выставляют Украине четвертое место в мире по преддефолтном состоянии. Это абсолютно правильная реакция, потому что такими являются причинные факторы. Я не хочу быть тем человеком, который приносит плохие новости. Я хочу быть конструктивным по отношению к стабильности и к деньгам. Но думаю, что запасов прочности осталось не так много», – предостерегает В.Ющенко.

Как сообщал УНИАН, Украина выпустила еврооблигации на 1 млрд долл. под 7,95% годовых, срок погашения — 4 июня 2014 года. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №795 от 27 августа 2012 года.